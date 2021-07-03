Çekya Danimarka canlı izle TRT canlı! Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya Danimarka maçı hangi kanalda? Çekya Danimarka maçı hakemi kim?

EUR0 2020 çeyrek final mücadelesinde bugün Çekya ile Danimarka karşılaşacak. Peki, Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya Danimarka maçı hangi kanalda? Çekya Danimarka maçı hakemi kim?