Çekya Danimarka canlı izle TRT canlı! Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya Danimarka maçı hangi kanalda? Çekya Danimarka maçı hakemi kim?
EUR0 2020 çeyrek final mücadelesinde bugün Çekya ile Danimarka karşılaşacak. Peki, Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya Danimarka maçı hangi kanalda? Çekya Danimarka maçı hakemi kim?
Çekya Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta? Çekya Danimarka maçı hangi kanalda? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak kritik maçı Hollandalı Björn Kuipers yönetecek.
ÇEKYA DANİMARKA MAÇI İLK 11'LERİ
- Çekya: Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, barak, Sevcik, Schick.
- Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg.
ÇEKYA DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
D Grubu'nu 4 puan ile üçüncü sırada tamamlayan Çekya, son 16 turunda sürprize imza atarak Hollanda'yı turnuvanın dışına itmişti.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Çekya - Danimarka maçı bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.