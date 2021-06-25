Çekya'da ölü sayısı 5'e yükseldi
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Çekya'da ölü sayısı 5'e yükseldi

Çekya'da ölü sayısı 5'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde gerçekleşen kasırgada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde gerçekleşen kasırgada 5 kişi hayatını kaybetti.

Çekya'nın Güney Moravya bölgesinde gerçekleşen kasırganın ardından 5 kişi hayatını kaybederken, 24'ü ağır olmak üzere 239 kişi de yaralandı.

Güney Moravya bölgesi acil durum kurulu, bölgedeki hasarın milyonlarca kron tutacağını bildirdi. Çekya'nın tüm belediyeleri, kurumları ve dernekleri Güney Moravya bölgesine maddi yardımlar gönderiyor.

Öte yandan, kasırganın ardından en çok etkilenen bölgeye girişlerin askıya alınması sonucu bölgede kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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