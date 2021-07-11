Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs aşısı yaptıracaklara çekilişle, iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu.

Çekya'da Kovid-19'a karşı vatandaşların aşı yaptırmaları için çekilişle hediye dağıtılacak. Çekya Başbakanı Andrej Babis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Prag'da yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde aşı olacaklara haftada bir kez yapılacak olan çekilişle, Apple marka iPhone 12 cep telefonu, spor ayakkabı ve oyun indirme platformu Steam'de kullanılacak indirim kuponu verileceğini duyurdu.

HEDEF GENÇ NÜFUS

Verilere göre virüsün çoğunlukla 16-29 yaş arasında görüldüğünü ve Kovid-19'un Hindistan'da ortay çıkan Delta mutasyonun bu yaş aralığında hızla yayıldığını aktaran Babis, çekiliş sonucunda verilecek hediyelerle genç nüfusu aşılama merkezlerine getirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Babis, yarın açılacak olan iki yeni aşılama merkezinde kayıt ve pin kodu gerekli olmayacağını açıkladı.

PFIZER/BIONTECH İKİ DOZ ARASI 21 GÜNE İNECEK

Babis, perşembe gününden itibaren yeni kayıt yaptıranlardan başlayarak, hükümetin Sağlık Riskleri Konseyi'nde Pfizer-BioNTech aşısı dozları arasındaki aralığı 21 güne indirmeyi teklif edecek. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, Çekya'da artan mutasyon vakalarının dozlar arasındaki süreyi kısaltarak önlenebileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip Çekya'da aşılamanın başladığı aralık ayından bu yana 8,8 milyon dozdan fazla korona virüs aşısı uygulandı. Nüfusun 3'te 1'inden fazlasına denk gelen yaklaşık 3,8 milyon kişi Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı.

Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
Belçika'da doktorları bile korkutan ölüm: 90 yaşında bir kadına Alfa ve Beta varyantı aynı anda bulaştı
Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı
Türkiye'ye her gün binlerce turistin geldiği Rusya'da delta varyantı kabusu! 752 vefat ile salgının rekoru kırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çekya'da koronavirüs aşısı yaptıracaklara iPhone 12 verilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 23:20:44. #1.14#

title