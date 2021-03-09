- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
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- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

09.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:22

- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Çekmeköyde çıkan silahlı kavgada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Çekmeköyde çıkan silahlı kavgada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

İSTANBUL - Çekmeköy'de çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu olduğu belirlendi.

Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırganlar hızla olay yerinden geldikleri araca binerek uzaklaştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Yapılan incelemeler sonrası hayatını kaybeden şahıslardan birinin biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu olduğu belirlendi.

- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti
- Çekmeköy'de silahlı kavga: Metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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