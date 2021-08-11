Çekmeköy'de ormanda denetim
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Çekmeköy'de ormanda denetim

Çekmeköy'de ormanda denetim
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de bulunan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda atlı polislerin de katıldığı denetim gerçekleştirildi.

ÇEKMEKÖY'de bulunan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda atlı polislerin de katıldığı denetim gerçekleştirildi. Yurdun birçok noktasında çıkan yangınların ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ormanlık alanlarda yangın ve kundaklama ihtimaline karşı denetimlerine devam ediyor. Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda da atlı birlikler ve eğitimli köpekler eşliğinde denetim yapıldı.  Ormanın içerisinde atlı polislerle birlikte gün boyunca arama, tarama ve güvenlik kontrolü yapıldı. Orman Müdürlüğü ekipleri de denetimler de yer aldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

(Fotoğraf)


Çekmeköy'de ormanda denetim
Çekmeköy'de ormanda denetim
Çekmeköy'de ormanda denetim
Çekmeköy'de ormanda denetim
Çekmeköy'de ormanda denetim
Çekmeköy'de ormanda denetim
Çekmeköy'de ormanda denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Esen

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