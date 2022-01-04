Çekmeköy'de belediye tarafından tasarlanan "çiçek evlerinin" teslimi başladı

Çekmeköy Belediyesinin Roman vatandaşlar için inşa ettiği "çiçek evleri" düzenlenen törenle teslim edildi.

Kış aylarında dışarıda çiçek satan Roman vatandaşların çalışma şartlarını iyileştirmek isteyen Çekmeköy Belediyesi, 15 çiçek evi yaptı. Çiçek satışı yapılan merkezi noktalara cam ağırlıklı olarak inşa edilen evler, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı girişinde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, bunun bir sosyal proje olduğunu söyledi.

Herkesi kucaklayan bir anlayışla ilçeyi yönettiklerini anlatan Poyraz, "300 bin insanımızın yaşadığı bu şehri, herkese el uzatarak yöneten bir kardeşinizim. Bir gün bu görevi devrederken siyasi görüşü ne olursa olsun 'Başkanım size hakkım helal olsun.' dedirtmek isterim. Bu gayretle ve samimiyetle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Poyraz, projenin ihtiyaç halinde devam edeceğini söyledi.

Kurdele kesiminin ardından "çiçek evlerinin" ilki Nilüfer Yongacı isimli vatandaşa teslim edildi.

Açılışa, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

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