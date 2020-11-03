Çekmeköy'de ahşap malzemelerin satıldığı iş yerinde yangın(1)
03.11.2020 07:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 07:35
ÇEKMEKÖY'de ahşap malzemelerin satıldığı iş yerinde kerestelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı.
ÇEKMEKÖY'de ahşap malzemelerin satıldığı iş yerinde kerestelerin bulunduğu açık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ALİ KEREM BENGİ