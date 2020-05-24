Çekmeköy'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın ilk gününde sokağa çıkma izinlerini parkta... Çekmeköy'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın ilk gününde sokağa çıkma izinlerini parkta değerlendirdi Başkan Ahmet Poyraz, sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarla bayramlaştı Çekmeköy'de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma izinlerini parkta vakit geçirerek değerlendirdi.

Çekmeköy'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bayramın ilk gününde sokağa çıkma izinlerini parkta değerlendirdi

Başkan Ahmet Poyraz, sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarla bayramlaştı

İSTANBUL - Çekmeköy'de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokağa çıkma izinlerini parkta vakit geçirerek değerlendirdi. Vatandaşlar, bir gün önceden dezenfekte edilen parkta hem birbirlerinin Ramazan Bayramını kutladı hem de güzel havanın tadını çıkardı. Parkta sosyal mesafeyi koruyarak vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ahmet Poyraz, vatandaşlara bayram paketi ikramında da bulundu.

Korona virüs, bu sene Ramazan Bayramının eskisi gibi toplu halde kutlanmasına engel oldu. Çekmeköy Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bugün dışarı çıkacak olması nedeniyle bir gün önceden parklarda dezenfekte çalışmaları yürüttü. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 14.00 ile 20.00 arasında kendilerine verilen sokağa çıkma iznini kullandı. Çekmeköy'de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da izinlerini parka giderek değerlendirdi. Taşdelen Cemal Güngör Parkına giden vatandaşlar hem birbirlerinin Ramazan Bayramını kutladı, hem de yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da parkta vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Poyraz, sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Poyraz, Kızılay tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda malzemelerinin olduğu bayram paketlerini vatandaşlara dağıttı. Aynı zamanda Çekmeköy Belediyesi tarafından parktaki vatandaşlara, içerisinde dezenfektan, maske gibi temizlik malzemelerinin bulunduğu hijyen kitleri dağıtılarak, çikolata ikramında bulunuldu.

Bayramın ilk gününde sokağa çıkma iznini parkta değerlendiren bir vatandaş, "Yeter ki sağlık olsun. Biz evde kalalım bir şey olmaz. Çıkmak için devlet bize izin veriyor biz de iznimizi kullanıyoruz. Parka geldik vakit geçiriyoruz. Bayram bu sene çoluk çocuksuz akrabasız" dedi.

Kaynak: İHA