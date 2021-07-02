Çekmeköy'de 4 yıl önce işlenen cinayete ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de 4 yıl önce öldürülen Cahit Çetin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si, "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

Çekmeköy'de 4 yıl önce öldürülen Cahit Çetin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si, "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklandı.

Çekmeköy'de 4 yıl önce öldürülen Cahit Çetin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan avukat A.S.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 5 şüpheli serbest bırakılırken, şüphelilerden 5'i ise Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Şüphelilerden avukat A.S. mahkemedeki sorgusunda, "'Kasten öldürme' olayının gerçekleştiği tarihte ben Kuşadası'ndaydım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı istiyorum" dedi. Diğer şüpheliler de suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler B.B. ile O.B., "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukat A.S.'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli ise, haftada 3 gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı