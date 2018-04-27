Çekirge İstilasına Uğrayan Mahallede İlaçlama Çalışması

Çekirge İstilasına Uğrayan Mahallede İlaçlama Çalışması

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan Ortaköy Mahallesi'nde belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

Çekirge İstilasına Uğrayan Mahallede İlaçlama Çalışması

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan Ortaköy Mahallesi'nde belediye ekipleri ilaçlama çalışması başlattı.

Çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında  bir haftadır nöbet tutarak çekirge sürülerinin yönünü değiştiren mahalle sakinlerinin yardımına Siverek Belediyesi ekipleri yetişti. Sabah saatlerinde mahallede çalışma başlatan belediye ekipleri adına konuşan Yunus Kargı, "Mahalle sakinlerinin müracaatı sonrası ekiplerimizle mahalleye geldik ve ilaçlama çalışmalarına başladık, aşırıcı derece fazla çekirge var mahallede çekirgeler bitene kadar ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek" dedi.

- Şanlıurfa

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