Çekimler başlamadan aşk başladı

01.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:41







Oyuncu Sermiyan Midyat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Esra'sı Sevcan Yaşar ile aşk yaşıyor. Midyat ve Yaşar ilk kez aşklarını 2020'ye saatler kala sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar "Cellabi" adlı sinema filminde rol alacaklar.& ;









