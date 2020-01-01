Çekimler başlamadan aşk başladı
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Çekimler başlamadan aşk başladı

Önümüzdeki günlerde çekimleri Mersin'de başlayacak olan "Cellabi" adlı sinemada baş rol oynayacak olana Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar, daha filimin çekimleri başlamadan aşk yaşamaya başladılar.

01.01.2020 01:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:41
Çekimler başlamadan aşk başladı



Oyuncu , Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Esra'sı ile aşk yaşıyor. Midyat ve Yaşar ilk kez aşklarını 2020'ye saatler kala sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar "Cellabi" adlı sinema filminde rol alacaklar.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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