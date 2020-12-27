Çekdar ne demek? Çekdar isminin anlamı nedir?
27.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:34
Bir erkek ismi olarak kullandığımız Çekdar isminin anlamı nedir? Çekdar ne demektir?
Bir erkek ismi olarak kullandığımız Çekdarisminin anlamı nedir? Çekdarne demektir?
ÇEKDAR NE DEMEK?
Çekdar, Silahlı, silahşör anlamına gelmektedir.
ÇEKDAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Çekdar isminin anlamı nedir, ne anlamlara geliyor görelim.
Şimdi işe Çekdar ismi ile ilgili kısa ve faydalı bilgiler vererek başlayalım.
Çekdar isminin kökeni: Kürtçe
Çekdar isminin cinsiyeti: Erkek
Çekdar isminin rengi: Mavi
Türkiye'deki Çekdar sayısı: Bilinmiyor
Türkiye'de kullanım oranı: Bilinmiyor
Çekdar ismindeki harf sayısı: 6 harfli
Çekdar Kuran'da geçiyor mu: Hayır