Çekdar ne demek? Çekdar isminin anlamı nedir?
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Çekdar ne demek? Çekdar isminin anlamı nedir?

27.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:34
Çekdar ne demek? Çekdar isminin anlamı nedir?

Bir erkek ismi olarak kullandığımız Çekdar isminin anlamı nedir? Çekdar ne demektir?

Bir erkek ismi olarak kullandığımız Çekdarisminin anlamı nedir? Çekdarne demektir?

ÇEKDAR NE DEMEK?

Çekdar, Silahlı, silahşör anlamına gelmektedir.

ÇEKDAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Çekdar isminin anlamı nedir, ne anlamlara geliyor görelim.

Şimdi işe Çekdar ismi ile ilgili kısa ve faydalı bilgiler vererek başlayalım.

Çekdar isminin kökeni: Kürtçe

Çekdar isminin cinsiyeti: Erkek

Çekdar isminin rengi: Mavi

Türkiye'deki Çekdar sayısı: Bilinmiyor

Türkiye'de kullanım oranı: Bilinmiyor

Çekdar ismindeki harf sayısı: 6 harfli

Çekdar Kuran'da geçiyor mu: Hayır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:34:24. #1.14#
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