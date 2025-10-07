Cehennem Necati neden gözaltına alındı, Necati Arabacı neden gözaltında?

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir çeşitli suçlardan aranan ve "Cehennem Melekleri" isimli organize suç grubunun liderliğini yaptığı iddia edilen Arabacı, yurt dışından İzmir'e giriş yaptığı sırada güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltı işleminin ardından Arabacı, emniyete götürülerek sorguya alındı.

ÖRGÜTÜN YASA DIŞI FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası alanda da dikkat çeken Cehennem Melekleri isimli suç örgütünün, İnterpol tarafından organize suç yapılanması olarak tanındığı belirtildi. Yapılan incelemelerde örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç toplama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi pek çok yasa dışı faaliyette bulunduğu belirlendi. Güvenlik birimleri, örgütün Türkiye'de ve yurt dışında geniş bir bağlantı ağına sahip olduğunu değerlendiriyor.

NECATİ ARABACI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

"Köln'ün babası" ve "Cehennem Necati" olarak bilinen Necati Coşkun Arabacı'nın, gözaltına alınmasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Arabacı'nın adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.