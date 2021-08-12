Cehennem Kapısı Filmi
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Cehennem Kapısı Filmi

Cehennem Kapısı Filmi
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Cehennem Kapısı filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cehennem Kapısı filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cecilia ve oğlu Martín bir araba kazası geçirir. Kazadan sonraki üçüncü gün ıssız bir yolda tek başına dolaşmakta ve oğlundan hiçbir iz bulamamaktadır. Bu süre zarfında ne olduğunu hatırlamaz ve umutsuzca oğlunu aramaya devam etmektedir.

Yönetmen: Daniel de la Vega

Senaryo: Alberto Fasce, Gonzalo Ventura

Oyuncular: Mariana Anghileri, Arturo Bonín, Diego Cremonesi, Lautaro Delgado, Mathias Domizi, Verónica Intile, Rodolfo Ranni, Gerardo Romano, Osvaldo Santoro

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Al Tercer Día/ On the 3rd Day

Yapımcı Firma: Atlantik

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Arjantin

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 19.11.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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