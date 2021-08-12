Cehennem Kapısı Filmi
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Cecilia ve oğlu Martín bir araba kazası geçirir. Kazadan sonraki üçüncü gün ıssız bir yolda tek başına dolaşmakta ve oğlundan hiçbir iz bulamamaktadır. Bu süre zarfında ne olduğunu hatırlamaz ve umutsuzca oğlunu aramaya devam etmektedir.
Yönetmen: Daniel de la Vega
Senaryo: Alberto Fasce, Gonzalo Ventura
Oyuncular: Mariana Anghileri, Arturo Bonín, Diego Cremonesi, Lautaro Delgado, Mathias Domizi, Verónica Intile, Rodolfo Ranni, Gerardo Romano, Osvaldo Santoro
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Al Tercer Día/ On the 3rd Day
Yapımcı Firma: Atlantik
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Arjantin
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: TME Films
Vizyon Tarihi: 19.11.2021
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Kaynak: InterSinema.com