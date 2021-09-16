Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Ebru Şahin'e milyonluk yüzük... - Haberler Magazin
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Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Ebru Şahin'e milyonluk yüzük...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Cedi Osman kesenin ağzını açtı! Ebru Şahin'e milyonluk yüzük...

Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evleniyor.

Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman evleniyor.

ÖZEL JET KİRALADI

Cedi Osman, pazartesi günü Ebru Şahin'e sürpriz yaptı ve özel jet kiralayarak, sevgilisiyle birlikte Kapadokya'ya gitti.

Milli basketbolcu, önceki gün de ünlü oyuncuya evlilik teklifinde bulundu.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Cedi Osman ve Ebru Şahin mutluluklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çifte pek çok ünlü isimden de tebrik mesajları yağdı.

TEKTAŞI 1 MİLYON TL

Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.

Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik...

Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var" demişti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti

Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti
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