ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kan stoklarında azalma olan Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulunarak destek oldu.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kan stoklarında azalma olan Türk Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulunarak destek oldu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ, gönüllülük projeleri ile sosyal fayda sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda pandemi nedeniyle kan stoklarında azalma olan Türk Kızılay'a destek olmak amacıyla harekete geçen ÇEDAŞ, çalışanları ile bağışta bulundu. Kent meydanında yer alan bağış aracında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte çalışanlar kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında da bulunarak donör bekleyen hastalara umut oldu.

Kan verme konusunda duyarlılık oluşturmak, kan verme alışkanlığı kazandırmak ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek olmak amacıyla ÇEDAŞ'ın Kızılay iş birliği ile düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğine katılan ÇEDAŞ çalışanları, toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA