ÇBSK Takımları Haftayı Galibiyet ile Tamamladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekirdağ Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) U16 Basketbol Takımı, ligde oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unu kazanarak ligi şampiyon olarak tamamladı. Ligde bulduğu 879 basket ile en çok sayıyı üreten ÇBSK, 19 puan ve averajla şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu.

Ligi şampiyon olarak tamamlayan ÇBSK U16 Basketbol Takımı, 22-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek olan Marmara Bölge Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Basketbol A Takımı Rakibini Farklı Mağlup Etti

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden ÇBSK Basketbol A Takımı, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk ettiği NEF Vakfı Spor Kulübü'nü 86-65 mağlup ederek haftayı galibiyet ile kapattı. Ligde oynadığı 13 maçın sonunda 9 galibiyet alan ÇBSK 22 puan ile 3. sıradaki yerini korudu. ÇBSK, hafta sonu deplasmanda Samsun Basketbol'a konuk olacak.

Voleybol A Takımı Set Vermedi

ÇBSK Kadın Voleybol A Takımı Türkiye Voleybol 2. Ligi 1. Grubu'nda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Deplasmanda Bizimkent Spor ile karşı karşıya gelen ÇBSK mücadeleyi set vermeden 3-0 kazanarak 38'e yükseltti. Ligde 3. sıradaki yerini koruyan ÇBSK Kadın Voleybol A Takımı, hafta sonu kendi sahasında Tekirdağ Marmara Spor ile karşılaşacak.

ÇBSK Voleybol Altyapı Takımları Seriye Devam Etti

ÇBSK voleybol altyapı takımları bu hafta oynadıkları müsabakalarda seriye devem ettiler ve haftayı zaferle kapadılar.

ÇBSK Genç Kızlar Voleybol Takımı final grubu maçında Atagelişim Spor ile karşı karşıya geldi. ÇBSK mücadeleyi set vermeden 3-0 kazandı.

ÇBSK Yıldız Kızlar Voleybol Takımı da ligde karşılaştığı Trakya Spor'u 3-0 mağlup ederek galibiyetlerine bir yenisini ekledi. ÇBSK Midi Kızlar Voleybol A ve B takımları da haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. ÇBSK Midi Kızlar Voleybol A Takımı BESK A Takımı'nı 3-2; ÇBSK Midi Kızlar Voleybol B Takımı ise Marmara Spor B Takımı'nı 3-0 yenerek galibiyet serilerine devam ettiler.

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