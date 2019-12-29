"Çayla Gelen Güzellik" söyleşisine bayanlardan yoğun ilgi

29.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:51

Trabzon'da bir alışveriş merkezi, misafirlerini 21-29 Aralık tarihleri arasında Çay Festivali ile buluşturuyor.



Forum Trabzon'da 21 Aralıkta başlayan 29 Aralık günü sona erecek olan Çay Festivali kapsamında bitki bilim uzmanı Suna Dumankaya, "Çaylı Tarifler" ödüllü yarışmasında jüride yer alarak Trabzon'un usta şefi seçiminde rol aldı.



Dumankaya festival kapsamında "Çaydan Gelen Güzellik" konulu söyleşide bitki- bilime dair ziyaretçilerden gelen soruları cevaplarken çayın, sadece bir içecek değil cilt sağlığına da olumlu etkileri olduğundan bahsetti.



Dumankaya, çay karışımıyla yapılan cilt bakım kremleri konusunda katılımcılara bilgiler verirken söyleşiye hanımlar yoğun ilgi gösterdi. - TRABZON

Kaynak: İHA