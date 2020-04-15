Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyü karantinaya alındı Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çayırlı Kaymakamlığı'ndan alınan bilgide, "Erzincan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince ilçemize bağlı Yaylakent köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmış olup, köyümüze giriş çıkışlar yasaklanmıştır." denildi.

Öte yandan 30 Mart tarihinde Erzincan'ın Kemah ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirlere kapsamında karantina altına alınan Eskibağlar ve Gediktepe köylerindeki uygulama kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA