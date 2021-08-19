Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı
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Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı

Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Türkeli ilçesinde, çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşları iş makinesi operatörü kepçenin ağzıyla akarsuyun karşısına geçirdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşları iş makinesi operatörü kepçenin ağzıyla akarsuyun karşısına geçirdi.

11 Ağustos'ta meydana gelen sel faleketinden etkilenen ilçeye bağlı Çatakgüney köyünde, yaya köprüsünün yıkılmasından dolayı çayın karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, iş makinesi operatöründen yardım istedi.

Operatör, iş makinesi ile vatandaşları kepçenin ağzıyla çayın karşısına taşıdı. Vatandaşlar, isteği geri çevirmeyen operatöre teşekkür etti.

(Yunus Celal Araz/İHA)

Çayın karşısına geçmeye isteyen vatandaşları kepçe taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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