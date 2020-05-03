Çaycuma'da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu
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Çaycuma'da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu

Çaycuma'da yapılacak TOKİ 197 konutun yeri belli oldu
03.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:27

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 197 adet TOKİ'nin yapacağı konutların yeri belli oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 197 adet TOKİ'nin yapacağı konutların yeri belli oldu.

İlçenin Velioğlu Mahallesine 197 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapılması kararı alındı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin 100 Bin Konut Projesi kapsamında yapılan konut ihalesi 21 Mayıs tarihinde Toplu Konut Idaresi Başkanlığı (TOKİ) Toplantı Salonu'nda saat 15: 30'da gerçekleşecek komisyon ile hak sahipleri belli olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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