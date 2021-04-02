Çay ilçesinde 3 çift için nikah töreni yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından 2021 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Çay ilçesinde toplu nikah töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından 2021 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Çay ilçesinde toplu nikah töreni gerçekleştirildi.

Çay Belediye Meclis Salonunda yapılan ve Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'nın kıydığı nikahın şahitliklerini, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Halit Gülten, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Yümnü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Sadık Semerci yaptı.

Keklik, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Çay'da üç değerli çiftin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Aile, Türk toplumunun özü mayasıdır." dedi.

Törene telefonla bağlanan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah sonunda çiftlere çeyrek altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper