Çay'dan kısa kısa

ÇAY, AFYON (AA) - Çay'da ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri sigara yasağına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Ekipler, 50 iş yerinde yaptığı denetimlerde, işletme sahipleri ile vatandaşlara sigara konusunda bilgilendirme yaptı.

Denetimlere, ilçedeki birim amirleri de katıldı.

Çay'a sentetik çim saha yapılıyor

Çay'da Ali Kaleli spor tesislerine sentetik çim saha yapımına başlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Ali Kaleli spor tesislerinde bulunan futbol sahamızı yeniliyoruz. Standartlara uygun şekilde yapılacak olan nizami sentetik çim saha çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."ifadesini kullandı.

Atlı, sentetik çim sahadaki çalışmaların en kısa sürede tamamlayıp sporseverlerin hizmetine sunulacağını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.