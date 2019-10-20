Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, YPG'nin kirli planını deşifre etti: Türkiye'yi kışkırtmaya çalışıyorlar

20.10.2019 10:55

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), sınırlarımızda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşma sonrası 120 saat ara verildi. Ancak söz konusu mutabakata uymayan terör örgütü, taciz ateşlerine devam ediyor. Tel Abyad'daPKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

"TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber 7 ekranlarında Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ile Suriye konusunda varılan anlaşmaya rağmen YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan taciz ateşlerinin sebebinin Türkiye'yi kışkırtmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bir taraftan bazı çekilmeler olduğunu gözlemliyoruz ama diğer taraftan da bize yönelik tacizin de olduğunu görüyoruz. MSB bunun raporluyor. Bir terör örgütüne güvenilmemesi gerektiğini, biz zaten güvenmiyoruz da ABD'nin güvenmemesi gerektiğini gördük. Onların talimatlarına rağmen bu tacizler oluyor. Yıllarca bunlara müttefik dediler." ifadelerini kullandı.

"BU BÖLGEDEN TÜM TERÖRİSTLERİN ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Fırat'ın doğusunda yuvalanan teröristleri temizlemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Bunu daha önce ABD ile onların teklifi üzerine birlikte beraber yapmayı denedik. Ama sahada yavaşlatma, bir takım kozmetik adımlar ve oyalamacayı gördük. Onlarla bu işi yapamayacağımızı anlayınca cumhurbaşkanı talimatı ile harekat başladı. ABD bu bölgede YPG/PKK'lı teröristleri 32 kilometrelik bu alanda çekeceğini bildirdi. Bu bölgeden tüm teröristlerin çekildiğini, silahlarının toplandığını görmek istiyoruz. Daha sonraki aşamada buralarda inşa ettikleri tüm mevzilerin yıkıldığını görmek istiyoruz. Bu zaten mutabakatın içinde var." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde terör örgütü YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.