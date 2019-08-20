Çavuşoğlu: Türkiye'nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti bulunmuyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin İdlib'deki 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyeti olmadığını söyledi.
20.08.2019 16:29
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İdlib'de Türk konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.
Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com