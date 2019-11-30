Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak

30.11.2019 21:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve İspanya Antalya Fahri Konsolosu Hasan Akıncıoğlu'na verilen İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl mart ayında ilk defa Türkiye'de "Antalya Diplomasi Forumu"nu başlatacaklarını söyledi.

TÜRKİYE DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Mart ayında ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi Formunu başlatıyoruz. Bugün Davos nasıl varsa, bugün yine bazı ülkelerde önemli forumlar geleneksel hale gelmişse, gelecek sene Mart ayından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde tüm dünya liderlerini, siyasetçilerini Antalya'da ağırlayacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAYLADI

Binlerce insanı ağırlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, ''Tüm dünya liderlerini, siyasetçilerini, dışişleri bakanlarını, savunma bakanlarını ve diğer ilgili bakanları, akademisyenleri, aydınları, vizyoner kişileri Antalya'da bir araya getirip, 3-4 gün bölgemizin ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin oluşmasına inşallah katkı sağlayacağız. Antalya Diplomasi Forumumuz Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Hayırlı, uğurlu olsun, binlerce insanı martta beraber ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

"PATRİOTLARINI ÇEKMEYEN TEK ÜLKE İSPANYA'DIR"

"İspanya ile mükemmel düzeyde ilişkilerimiz var" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Birlikte değerlendirebileceğimiz daha fazla potansiyelimiz var. İspanya, ticari ilişkiler bakımından Avrupa'da 6'ncı büyük partnerimizdir. Aynı zamanda İspanya ülkemizde yatırım yapan 7'nci büyük ülkedir. İspanya her zaman Türkiye'ye güvenmiştir. Turizmde birbirimizi rakip görmedik. Birbirimizi tamamlar olduk. Türkiye'nin satın aldığı S-400'lere yönelik tartışmalar devam ediyor. Hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı, çünkü herkesin elinde füzeler var. Bunlar NATO'yu da tehdit ediyor. Suriye ile sıkıntılar çıktığında ABD, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. Bu süreçte maalesef S-400'leri almayın ABD, Almanya, Hollanda ve İtalya patriotlarını çekti. Sınırımızda hava savunma sistemini uzatan tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye'nin bu konudaki tek gerçek dostu oldu."

İSPANYA KRALLIĞI DEVLET LİYAKAT NİŞANI PAYESİ NEDİR?

İspanya Kralı VI. Felipe ve onun adına Nişan'ın Büyük Şansölyesi Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı tarafından taltif edilen nişan beratıdır. Bu ödül kendi alanlarında üstün başarı gösteren İspanyol vatandaşlarına ve ayrıca muhtelif vesilelerle İspanya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından üstün hizmetler veren diğer ülke vatandaşlarına da verilmektedir.

Kaynak: AA