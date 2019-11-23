Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
23.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:44
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı