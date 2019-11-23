Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
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Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

23.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:06
Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı , Japonya'nın şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA
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