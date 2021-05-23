Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılar
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Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılar

Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılar
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir - Haberler | Güncel

Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılarANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 2 katlı apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarılarak, barınağa teslim edildi.

Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılar

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, 2 katlı apartmanın çatısına çıkan ve mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarılarak, barınağa teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı apartmanın çatısında köpeğin mahsur kaldığını görenler, durumu Gölbaşı Belediyesine bildirdi. Kısa sürede sokağa gelen Gölbaşı Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü Veteriner Bölümü çalışanları, çatıya çıkarak köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından köpek yakalanarak, hayvan barınağına teslim edildi. Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılar
Çatıya çıkan köpeği güçlükle yakaladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Demir

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