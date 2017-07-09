Çatıdan Düşen Köy Muhtarının Hayatını Kaybetmesi

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde üç katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybeden Karapınar köyü muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız'ın (56) cenazesi toprağa verildi.



Yapım ve onarımını yapmak için dün akşam saatlerinde çıktığı komşusuna ait çatıdan dengesini kaybederek düşen Ayyıldız'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinin morgundan alınarak Karapınar köyüne götürüldü.



Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Ayyıldız'ın cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İyi bir arkadaş ve dostu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kendisi köyü için çok iyi işler yaptı. Üzüntülüyüz. Allah ailesine ve sevenlerine sabır versin." diye konuştu.