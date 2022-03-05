Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu - Haberler

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Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Isparta'da, iş yerinin açık kapısı önünde içeridekilerle sohbet eden kişi, buz sarkıtının çatıdan başına düşmesinden bir adımla kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

ISPARTA (DHA) - Binaların çatılarında biriken karın eriyip, donmasıyla meydana gelen buz sarkıtları, tehlike oluşturuyor. Pirimehmet Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında oluşan buz sarkıtı da kaldırıma düştü. Binanın zemin katındaki iş yerinin önüne isabet eden buz sarkıtı, kısa süreli paniğe neden oldu.

Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

BİR ADIM FARKLA KURTULDU

Dükkandan çıkmak için kapıya yönelirken, içeridekilerle sohbete devam eden kişi ise buz sarkıtının hedefi olmaktan bir adımla kurtuldu.

PANİK YAPIP İŞ YERİNE TEKRAR GİRDİ

Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, adamın bir adım önüne düşen sarkıtın etkisiyle paniğe kapılıp, iş yerine yeniden girdiği görüldü.

Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Haberler, Isparta, Güncel, Haberler

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