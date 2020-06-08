Çatı katı aşıkları buluştu! Kanal D'nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi "Çatı Katı Aşk"ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları Çatı Katı Aşk için birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli geçen çekimlerde tüm oyuncular, enerjileri ile birbirini tamamladı. Uyumları ile dikkat çeken oyuncular, yaz ekranına damga vuracaklarının sinyalini şimdiden verdi.

Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Treadmanını Barkın Şenüren'in yazdığı, senaryosu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı'ya ait Çatı Katı Aşk, yakında Kanal D'de…

Kaynak: Bültenler