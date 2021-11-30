Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler
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Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA / Semih Yüksel - Haberler | Güncel
Çatalzeytin ilçesinde fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Çatalzeytin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.

Hıfzıssıhha Kurulu??????? kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

AA / Semih Yüksel - Son Dakika Haberleri

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