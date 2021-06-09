Çatalca'daki kaçak yapılar ilçe belediye ekiplerince yıkıldı
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Çatalca'daki kaçak yapılar ilçe belediye ekiplerince yıkıldı

Çatalca'daki kaçak yapılar ilçe belediye ekiplerince yıkıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Çatalca'ya bağlı üç mahallede kaçak olduğu tespit edilen ve büyük bir bölümü baraka olan yapılar, ilçe belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çatalca'ya bağlı üç mahallede kaçak olduğu tespit edilen ve büyük bir bölümü baraka olan yapılar, ilçe belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çatalca'nın Hallaçlı, Aydınlar ve Karamandere mahallelerinde tespit edilen 40'ın üzerindeki yapı hakkında yıkım kararı aldı.

Çatalca Belediyesi'ne bağlı ekipler, üç mahallede belirlenen kaçak yapılardan 23'ünün yıkımını gerçekleştirirken, yıkım kararı alınan diğer yapıların boşaltılması için yarına kadar süre tanındı.

Yıkım sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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