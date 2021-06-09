ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
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ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da hazine arazileri üzerine inşa edilen 23 kaçak evi yıktı, 14 villanın sahiplerine ise, eşyalarını boşaltılmaları için yarına kadar süre verdi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Çatalca'da hazine arazileri üzerine inşa edilen 23 kaçak evi yıktı, 14 villanın sahiplerine ise, eşyalarını boşaltılmaları için yarına kadar süre verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonunda Çatalca'da hazine arazileri üzerine yapılmış 37 kaçak ev ile villa tespit etti. Ekipler, bugün Halaçlı, Karamandere ve Aydınlar mahallerindeki kaçak 23 evin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Halaçlı Mahallesi'nde bulunan 14 kaçak villanın yıkımında ise ekipler, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Yapılan görüşmeler sonunda 14 villanın sahiplerine, eşyalarını boşaltılması için yarın saat 08.00'a kadar ek süre verildi.

ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI
ÇATALCA'DA HAZİNE ARAZİLERİNE YAPILAN KAÇAK EVLER YIKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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