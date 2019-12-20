Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

ÇATALCA Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

20.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:32
Çatalca'da gölde boğulan 2 kişinin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
ÇATALCA  Durusu Gölü'nde balıkçı kayığının batması sonucu boğulan 2 kişinin cenazesi Morgu'ndan alındı.

Çatalca'da Durusu Gölü'nde (Terkos) açıldıkları balıkçı kayığının batması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Üzeyir Temizkan ve 'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Yakınları tarafından alınan cenazelerden Üzeyir Temizkan'ın cenazesinin defnedilmek üzere Amasya Kırkharman Köyü'ne gönderileceği öğrenildi. Mehmet Er'in cenazesi ise Alibeyköy gasilhanesine götürüldü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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