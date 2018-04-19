Castro'dan Halefi Diaz-Canel'e Tam Destek

Küba'da görevi bırakan eski Devlet Başkanı Raul Castro halefi Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in iki dönem devlet başkanlığı yapmasını ve 2021'den sonra yerine Komünist Parti'nin liderliğini üstlenmesini temenni etti.

Ulusal Meclis'te, milletvekilleri tarafından Raul Castro'nun yerine tek aday olarak gösterilerek Devlet Başkanı olan Diaz-Canel'in 2021 yılında Castro'nun yerine Komünist Parti'nin lideri olması öngörülüyor.

Ulusal Meclis'in tarihi oturumunun kapanış konuşmasını yapan Castro, 2021'e kadar devam edeceği Komünist Parti liderliğini kendisinden sonra Diaz-Canel'in devralmasını ve iki dönem bu görevi yürütmesini istediğini söyledi.

Castro, 57 yaşındaki Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olarak iki dönem görevde kalmasını temenni ettiğini ve 2028 yılında devlet başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonraki üç yıl boyunca da kendi halefini yönlendirmesini kendisinden beklediğini ifade etti.

Abisi Fidel Castro'dan devraldığı devlet başkanlığı görevini 12 yıl yürüttükten sonra bırakan 86 yaşındaki Raul Castro bundan sonrası için ise "devrimi savunan herhangi bir asker olacağım" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Devlet Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Diaz-Canel, Castro'nun, Komünist Parti'nin başında bulunarak ülkenin en yüksek otoritesi olarak kalacağını belirtti.

Devletin elindeki ekonominin önemli sektörlerinin sürekliliğini sağlamayı vadeden Diaz-Canel, özel teşebbüsün ılımlı büyümesine de imkan sağlayacak Ulusal Meclis ve Komünist Parti'nin 12 yıllık planını izleyeceğini vurguladı.

Diaz-Canel'in Devlet Başkanı olmasıyla Küba'nın devrimle başlayan 59 yıl 3 aylık tarihinde ilk kez Castro ailesi dışından biri devletin en yüksek makamına oturdu.

Raul Castro'nun Diaz-Canel'in "ideolojik kararlığından" övgüyle söz ettiği biliniyor.

Diaz-Canel, 25 yıldır Komünist Parti içinde görev yapan bir isim. Santa Clara'daki Merkez Las Villas Üniversitesinde elektronik mühendisliği eğitimi alan Diaz-Canel, bir süre silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra kendi üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Diaz-Canel, 2013'te Raul Castro tarafından devlet başkan yardımcılığına getirilmişti.

Fidel Castro da 2008'de sağlık nedenleriyle devlet başkanlığı görevini kardeşine devretmiş ancak Komünist Parti liderliğini sürdürmüştü. Castro, 2016'da 90 yaşında vefat etmişti.

Küba'da Diaz-Canel ile başlayan yeni dönemde radikal değişiklikler beklenmiyor.