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BBC

Açıklamaları deprem etkisi yaratmıştı! Efsane kalecinin "eşcinselim" açıklamasının arka planı bambaşkaymış

Spor Haberleri

Real Madrid'in ve İspanya milli takımının eski kalecisi Iker Casillas, twitter hesabı üzerinden "Umarım bana saygı duyarsınız: Ben eşcinselim" paylaşımını yaptı. Paylaşımın tepki çekmesi üzerine bir özür mesajı yayınlayan Casillas, hesabının hacklendiğini belirtti.

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda eşcinsel olduğunu duyurdu. Ezeli rakibi Barcelona'nın efsanesi Puyol ise bu paylaşıma olay bir cevap verdi.

Casillas, eşcinsel olduğunu yazan tweeti hacklendiğini söyleyerek sildi

"HİKAYEMİZİ ANLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Eşcinsel olduğunu açıklayan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullandı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulundu. Casillas daha sonra attığı tweetinde, hacklendiğini söyleyerek bütün takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür dilediğini açıkladı.

Casillas, eşcinsel olduğunu yazan tweeti hacklendiğini söyleyerek sildi

"ÖZÜR DİLERİZ"

Puyol da Casillas'ın tweetinin silinmesinden sonra "anlayışsız esprisi" için özür dilediğini aktararak "LGBT+ topluluğuna saygısını sunduğunu" belirtti.

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