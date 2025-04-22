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Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor

Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
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1996 yılında futbol kariyerine başlayan ve 2020 yılında kariyerini noktalayan Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, yeni tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Casillas'ın bıyıklı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlara neden oldu.

İspanyol devi Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas yeni tarzıyla gündem oldu. Casillas'ın yeni bıyıklı tarzını gören sosyal medya kullanıcılarından espriler peş peşe geldi.

Kariyerine 1996 yılında Real Madrid altyapısında futbola başlayan Iker Casillas, 99'da A takıma yükseldi. 2015 yılına kadar Real Madrid forması terleten tecrübeli file bekçisi, 2020 yılında Porto'da kariyerini noktaladı. Real Madrid'le sayısız başarıya imzasını atan Casillas, İspanya Milli Takımı'yla 2010'da Dünya Kupası'nı kaldırdı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2008 ve 2012'de de Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı. 2020'de futbol kariyerinin noktalamasının ardından dönem dönem özel hayatıyla gündeme gelen efsane kaleci, son haliyle görenleri şaşırttı. Casillas'ın bıyık bıraktığı görüldü.

BIYIK BIRAKTI

Casillas'ın bıraktığı bıyığı görenler, 43 yaşındaki ismin yeni tarzıyla ilgili çeşitli yorumlar yaptı. Casillas'ı 'doblolu enişteye' benzeten de oldu, 'milletvekiline benzemiş' yorumları yapan da.

İşte Iker Casillas'ın yeni tarzı;

Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor

Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Çok Armut Bir Kaleciydin Öyle Güzel Sezonda Real mardinde oynadın Yaşlanmış Ve Domuz Yemekten şişmişin :))

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Haber YorumlarıNetherill:

bu lan feto memurları gibi :D

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