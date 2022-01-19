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Çarşıbaşı'nda araç yangını

Çarşıbaşı'nda araç yangını
AA / Aydın Gelleci - Haberler | Güncel

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde hareket halindeyken alev alan araç zarar gördü.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde hareket halindeyken alev alan araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Salova Mahallesi mevkisinde, Bayram Can yönetimindeki 61 ACB 990 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Aracını kenara çeken Can, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Araçta hasar meydana geldi.

AA / Aydın Gelleci - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çarşıbaşı, Trabzon, Tragger, Güncel, Haber

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