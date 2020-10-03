Kapısı açık kalan binanın tuvalet kapılarını çaldılar
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Kapısı açık kalan binanın tuvalet kapılarını çaldılar

03.10.2020 12:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:12
Kapısı açık kalan binanın tuvalet kapılarını çaldılar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi gecenin karanlığından istifade ederek Çarşı binasının tuvalet kapılarını çaldı. İlginç hırsızlık, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

28 Eylül Pazartesi günü Samandağ' da bulunan Yeni Çarşı binasında iki kişi gece saatlerinde girdikleri çarşıdaki tuvaletin kapılarını çaldı. Çarşının açık olmasını fırsat bilen iki kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsızlar, önce kapıları yerlerinden söktü ardından büyük bir soğukkanlılıkla kapılarla birlikte binadan dışarı çıkardı.

ŞAHISLAR HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Hırsızların kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerasınca dakika dakika çarşı yönetimi görüntüler ile beraber şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Kapısı açık kalan binanın tuvalet kapılarını çaldılar
Kapısı açık kalan binanın tuvalet kapılarını çaldılar
Kapısı açık kalan binanın tuvalet kapılarını çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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