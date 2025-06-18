Çarşamba hangi diziler var? 18 Haziran Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba hangi diziler var? 18 Haziran Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN

14.25 Teşkilat

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"

21.00 Kupa Saati

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"

00.15 Kupa Saati

01.00 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI PACHUCA - SALZBURG

02.45 Kasaba Doktoru

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