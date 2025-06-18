Çarşamba hangi diziler var? 18 Haziran Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 HAZİRAN
14.25 Teşkilat
18.00 Ana Haber
18.55 İddiaların Aksine
19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Manchester City - Wydad"
21.00 Kupa Saati
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Real Madrid - Al Hilal"
00.15 Kupa Saati
01.00 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI PACHUCA - SALZBURG
02.45 Kasaba Doktoru