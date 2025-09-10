Çarşamba hangi diziler var? 10 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Can Borcu
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Bahar
NOW TV: dizi yok
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL
13:15 - Seksenler
15:35 - Teşkilat
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Ajan | Yabancı Sinema
22:30 - Gönül Dağı
01:45 - Seksenler