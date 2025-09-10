Haberler

Çarşamba hangi diziler var? 10 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Güncelleme:
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Can Borcu

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Bahar

NOW TV: dizi yok

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL

13:15 - Seksenler

15:35 - Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Ajan | Yabancı Sinema

22:30 - Gönül Dağı

01:45 - Seksenler

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
