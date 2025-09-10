Çarşamba hangi diziler var? 10 Eylül Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Can Borcu

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Bahar

NOW TV: dizi yok

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 EYLÜL

13:15 - Seksenler

15:35 - Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Ajan | Yabancı Sinema

22:30 - Gönül Dağı

01:45 - Seksenler