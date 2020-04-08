Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
08.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:20
Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Murat Akça idaresindeki 34 BT 934 plakalı otomobil, Salıpazarı Çarşamba kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Akça, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA