Carpaccio nedir? Somon Carpaccio tarifi: Somon Carpaccio nasıl yapılır?
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Carpaccio nedir? Somon Carpaccio tarifi: Somon Carpaccio nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye ilk kaptanlık düellosunda jüri, mavi ve kırmızı takım kaptanları olan Uğur ve Özgül'den somon carpaccio yapmalarını istedi. Mehmet Şef'in yaptığı somon carpaccio püf noktası nedir, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Carpaccio nedir? Somon Carpaccio tarifi: Somon Carpaccio nasıl yapılır?
24.08.2020 23:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 23:29

Uğur ile Özgül, somon carpaccio ile kaptanlık düellosunda yarışacak. Avakado, toz şeker, limon, sarımsak, kişniş, frenk soğanı, hindibağ gibi ürünlerin yer aldığı Mehmet Şef'in yarışamcılar için özellikle hazırladığı somon carpaccio tarifi haberimizde.

CARPACCİO NEDİR?

Çiğ sığır etinin çok ince dilimlenmesiyle yapılan, başlıca çerez olan, bir İtalyan yemeğidir. Carpaccio genellikle zeytin yağı, parmesan peyniri ve karper veya çam tohumu ile lezzetlenderilir. Günümüzde diğer et çeşitleri ve balıkta (özellikle somon balığı) kullanılmaktadır. Carpaccio adını, bir efsaneye göre İtalyan Rönesans ressamı olan Vittore Carpaccio'dan almıştır.

SOMON CARPACCİO MALZEMELERİ

8-10 adet dilimlenmiş somon füme

Sızma zeytinyağı – 1 çay bardağı

Limon suyu – 1 tatlı kaşığı

1 tatlı kaşığı balzemik sirke

4 dal frenk soğanı

Okyanus tuzu

1 adet dilimlenmiş limon

SOMON CARPACCİO NASIL YAPILIR?

Somon dilimleri zeytinyağında 1 saat dinlendirilir,

Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, balzemik sirke, doğranmış frenk soğanı ve okyanus tuzu karıştırılır,

Servis tabağına dizilen somonların üzerine karışım dökülür, kalan frenk soğanı dalları ve dilimlenmiş limonla süslenip servis edilebilir.

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