Caroline'den Yeşilçam Şarkıları

Caroline'den Yeşilçam Şarkıları

Prodüktörlüğünü ünlü müzisyen Cihan Okan'ın yaptığı proje, Caroline Yılmaz'ın youtube kanalından akustik videolar ile yayınlanacak.

30.09.2019 19:31
Caroline'den Yeşilçam Şarkıları

Prodüktörlüğünü ünlü müzisyen Cihan Okan'ın yaptığı proje, Caroline Yılmaz'ın youtube kanalından akustik videolar ile yayınlanacak. Aralarında Artık Sevmeyeceğim ve Benim Gözüm Sende gibi eserlerin bulunduğu proje için Caroline: "Hepimiz bu şarkılarla büyüdük, aşkı bu şarkılarla tanıdık. Geçmişi bugüne getirmeyi misyon edindik, çünkü bugünün düne çok ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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