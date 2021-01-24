Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor
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Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor

24.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:37
Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çarığa benzeyen peribacası, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Anayola yakın olan ilginç kayayı görmek isteyenler arabalarını yol kenarına çekip kayayı izliyor.

Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan peribacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor

Şimdiye kadar gizli kalmış olan peribacalarının tanıtımı için proje hazırlanması bekleniyor.Yöre halkı da peribacalarının bölge turizmine kazandırılmasını talep ediyor.

Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor

Bölgede bulunan ve çarığa benzeyen peribacası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Soğanlı Mahallesi muhtarı Ali Cebeci, "Burada çok sayıda peribacamız var."

Çarığa benzeyen peribacası görenleri kendine hayran bırakıyor

"Bunlardan en ilginci arkamda bulunan halk arasında 'çarıklı kaya' dediğimiz çarığa benzeyen peribacamız. Burası anayola yakın olduğu için yoldan geçen insanların dikkatini çekiyor" dedi.

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