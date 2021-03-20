Caretta carettaların üreme alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
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Caretta carettaların üreme alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

20.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:39
Caretta carettaların üreme alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Türkiye'de 15 tabiat alanının doğal sit alanı koruma statüsü değiştirilerek, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Türkiye'de 15 tabiat alanının doğal sit alanı koruma statüsü değiştirilerek, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Bu bölgeler arasında, Antalya'da nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme alanı Kumköy sahili de yer alıyor.

Doğal sit alanları statüsünün yeniden değerlendirildiği çalışmalar kapsamında, Türkiye'de 15 bölge daha kesin korunacak hassas alana dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Antalya, Isparta, Nevşehir, Van, Kırşehir ve Balıkesir'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen yeni bölgeler şöyle:

"Antalya'nın Serik ilçesindeki Kumköy mevkii Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanı.Antalya'nın Kumluca ilçesi Tekirova- Adrasan- Gelidonya Burnu arası.Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçeleri sınırındaki Beyşehir Gölü ve Pınargözü Mağarası.Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki Tatların Kasabası.Van'ın Çatak ilçesindeki Ganisipi (Beyazsu) Şelalesi.Niğde'in Çamardı ilçesindeki Direk Gölü ile Ulukışla ilçesindeki Meydan Yaylası (Karagöl, Çiniligöl).Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü ile Obruk Köyü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Yalnız Adası mevkii ile Marmara ilçesindeki 2 nolu Marmara Adası- Bedalan mevkii ve Marmara Adası-Saraylar mevkiindeki 4, 5 ve 6 nolu mevkiler."


Caretta carettaların üreme alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Caretta carettaların üreme alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ÇINAR

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