Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu
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Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel
Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ölü caretta caretta, sahile vurdu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ölü caretta caretta, sahile vurdu. Caretta carettanın balık ağına takılıp, ölmüş olabileceği değerlendirildi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi sahilinde saat 13.30 sıralarında ölü caretta caretta, kıyıya vurdu. Çevredekiler tarafından fark edilen caretta caretta için Serik Belediyesi'ne haber verildi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, çevredekilerin de yardımıyla caretta caretta kıyıdan kaldırdı. Caretta caretta bölgedeki uygun bir alana götürülerek, gömüldü.

Caretta carettanın balık ağına takılıp, ölmüş olabileceği bildirildi.

 


Caretta caretta ölüsü kıyıya vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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