Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı
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Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı

16.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:07
Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı

Grammy Ödülleri'nde Megan Thee Stallion ile yaptığı düetle ilk defa canlı performans sergileyen dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B., şöhreti ile ilgili bir itirafta bulundu. Türk müdürü sayesinde kariyerinin başladığını söyleyen Cardi B., "Müdürüm neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım' dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde, Grammy Ödülleri Töreni'nde Megan Thee Stallion ile yaptığı düetle ilk defa canlı performans sergileyen dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B., yıllar sonra kariyerinin başlangıç noktasıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı

TÜRK'ÜN TAVSİYESİYLE STRİPTİZ KULÜBÜNDE İŞE BAŞLADI

Katıldığı bir radyo programında konuşan Amerikalı yıldız, New York'ta kasiyer olarak çalıştığı marketin Türk müdürünün tavsiyesiyle markete komşu olan striptiz kulübünde çalışmaya başladığını söyledi. Şöhreti bu kulüpte çalışarak yakaladığını kaydeden Cardi B., "Müdürüm bana 'Geçim sıkıntısı çektiğini biliyorum. Çok güzel kızsın, güzel bir vücudun var. Neden striptiz yapmıyorsun. Gel sana orayı ayarlayım' dedi. Ve sahne hayatım öyle başladı" dedi.

Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı

"İLK HAFTALIĞIYLA YEMEK ISMARLAMIŞTI"

Halen New Jersey'de büyük bir süpermarket zincirinde müdür olan Seyhan Eren ise dünyaca ünlü yıldızın ismini 'Bella' olarak hatırladığını ve kendisine ulaşmak istediğini yeni öğrendiğini belirterek, "Atlanta'da yaşıyormuş, pandemi sonrası New York'ta beni ziyaret etmek istiyormuş. Ona daha çok para kazanabileceği striptiz kulübü önerdim. Başta orada garsonluk yapıyordu. İlk haftalığını aldıktan sonra bana yemek ısmarlamıştı" ifadelerini kullandı.

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